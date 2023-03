​El Consell Comarcal del Vallès Occidental recupera la normalitat dues setmanes després del ciberatac

Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Elha recuperat ladues setmanes després que es notifiqués que havia patit un ciberatac . L’entitat supramunicipal ha informat que aquest divendres “la major part del personal” ha treballat “com ho fa habitualment”.De fet, ha apuntat que durant la setmana s'ha anatel sistema informàtic. La plantilla ha pogut dur a terme la feina gràcies a la. El CCVOC ha destacat que en aquest temps no s'han deixat deAixí mateix, ha recalcat que s'ha fet atenció ciutadana i s'hade l'organisme. L'ha obligat a que es fes, en molts casos,perquè es mantingués aquesta operativitat.que ha destacat el Consell Comarcal ha estat. S'ha ajornat del dia 16 d'aquest mes al 29 i d'aquesta manera, es pugui garantir “la tramitació dels expedients”, un cop s'hagi recuperat el funcionament del gestor encarregat.El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha treballat sota la tutela deen aquesta tasca per restablir el sistema. Un, ja que s'ha fet “d'una manera ordenada” i “respectant escrupolosament” els terminis. Precisament, aquest òrgan de la Generalitat ha de redactar l'informe perd'aquest ciberatac com ara, l'origen i l'abast.