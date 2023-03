Persecució policial des de Sabadell fins a Barcelona per detenir un jove sense carnet i begut

per detenir uni, a més, anavaal volant. Un seguiment que es va produir aquest dijous al fil de la mitjanit i que va produir-se. És a dir, una acció policial de més d'una vintena de quilòmetres.Segons ha informat la Policia Municipal, va, a les 23.50 hores, a l'Eix Macià, a l'altura de l'avinguda Paraires. El cotxe esi va arrencar la persecució.Finalment, i minuts després, van frenar-lo ja a la capital catalana. A l'interior de l'automòbil hi havia un jove, de, que no disposava de carnet de conduir i en la prova d'alcoholèmia va donar un-la taxa màxima permesa és de 0,25-.Per tot plegat, va quedar detingut com a presumpte autor d'unper conduir sota la influència de begudes alcohòliques i el van denunciar per no disposar del permís. En total van participar: dues del cos local, les mateixes que de Mossos d'Esquadra i una de la Guàrdia Urbana de Barcelona.