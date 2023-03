VÍDEO | La manifestació del 8-M a Sabadell arrossega més d'un miler de persones



📹 @AlbertHdzVehttps://t.co/HKeQzUuaGc pic.twitter.com/zoWHlSIn4A — NacióSabadell (@NacioSabadell) March 8, 2023

Ela Sabadell ha tancat amb una manifestació que ha aplegat, segons han informat fonts de la Policia Municipal. Una protesta que ha posat de relleui lesque pateixen pel fet de ser d’aquest gènere.La mobilització ha arrencat de la plaça de la Creu de Barberà, on s’han exposat testimonis de noies amb diferents casuístiques de discriminació. El més de miler de manifestants ha recorregut la carretera de Barcelona (N-150) i s’han llançat proclames com ara,, “visca, visca, la lluita feminista” i “vaga, vaga, vaga general”.La comitiva s’ha colat entre els vehicles de la Gran Via i a l’altura de la Rambla ha enfilat fins a la plaça Sant Roc. Unes consignes acompanyades deen les quals hi hagut varietat de missatges com: “Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar” i, entre d’altres.A aquesta manifestació cal sumar la que s’ha dut a terme al matí , en aquest cas ha recorregut diversosdel municipi i també ha acabat davant l’edifici consistorial.