El descans veïnal i la seguretat, algunes de les queixes recollides per la Síndica de Sabadell el 2022

La intervenció d'Abellan en el transcurs de la sessió plenària Foto: Juanma Peláez

Com és habitual per aquesta època de l'any, la, ha presentat lade la feina feta. Un informe que ha presentat a la sala de plens, en el marc de la sessió ordinària del mes de març. El 2022 ha estat marcat per lesals barris iConcretament, molèsties per l-una trentena de notificacions-, els sorolls en l'estrena del festival Observa , organitzat al Parc Catalunya, la tala d'arbres i la seguretat per diversos punts del municipi. Són alguns delsque ha treballat Abellan. La institució ha rebut, 2.472 atencions en total i ha treballat un 24% més de casos. També ha obert 10 casos d'ofici i n'ha resolt 143.Abellan ha conclòs que hi hai que són el principal problema que ha abordat: representa el 30% de les queixes. I la meitat dels drets vulnerats estan vinculats al dret a la circulació i la tranquil·litat (25%) i el dret a un urbanisme sostenible (24,5%). Una resolució, la de la ineficiència, que ja avisar l'any passat D'altra banda, Abellan ha presumit delde les seves recomanacions: pràcticamentque ha fet s'han acabant executant. Fins i tot, les que l’Ajuntament no ha acceptat: un 9% les ha acabat portant a terme igualment. Ara bé,de resposta, l'enviament de l'informe està marcat en 30 dies, però n'ha trigatEntre les actuacions que ha impulsat, els sorolls dels, després de rebre queixes de veïns. “M'arribaven de residents de Sol i Padrís, es va solucionar amb una nova orientació dels altaveus”, ha explicat. També ha treballat les “mancances de seguretat” als barris del, que també té "greus problemes d'accessibilitat", igual quesense línies de bus, iEls veïns delsón els que més s'adrecen a la Síndica de Sabadell: un 38,8% de les atencions s'han fet a ciutadans del Districte 1. El-la Concòrdia, Can Rull, Can Llong, Castellarnau i Cifuentes-, que acumula un 17,6% de casos-sector Gràcia i els Merinals-, amb un 11,8% de les queixes. Però no tots els casos es treballen sobre el mapa d'un sol districte: també s'han atès un 1,2% de peticions que afecten a tota la ciutat.La Síndica ha apuntat algunes mesures per millorar l'eficàcia de les institucions públiques locals de cara al 2023. Per exemple, en àrees comper reduir la sobreocupació i el sensellarisme, laa través d'ajuts, i acabar ambi implantar llenguatges senzills, planers i intel·ligibles per facilitar els tràmits a tota la població.Així mateix, calen espais públics per a tota la ciutadania i incentivar la seva participació, impulsar la mobilitat sostenible, el, la conscienciació sobre el reciclatge i la implantació de. Ha insistit en la, pensats sota el prisma de l’accessibilitat. Per acabar, la manca de formació i inversió en la Policia Municipal per crear un cos de proximitat i la falta de suport que de vegades rep l'organisme que representa.