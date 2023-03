La plantilla del CAP Can Llong sumarà dos metges

El , inaugurat el passat 14 de desembre , sumarà, que s'incorporaran alsi també. Aquest és el compromís que han arrencat l'alcaldessa de Sabadell,, i el primer tinent d'alcaldessa,, en una trobada amb el conseller de Salut,Unaen la reunió que el consistori sabadellenc i Salut van mantenir hores després de la posada en marxa de l'equipament. En aquesta trobada, Balcells va emplaçar a fer una nova entrevista inicialment al febrer , però posteriorment es va ajornar al març, perde personal. Farrés ha expressat la seva satisfacció per aquest moviment de la Generalitat: "Femper dotar Can Llong dels".L'anunci d'aquesta arribada de professionals ja ladurant la sessió ordinària del mes de març, concretament, en el debat de la presentació de la moció d'entitats perquè s'acceleressin els processos per construir els edificis dels centres educatius Virolet, Arraona i Narcisa Freixas i Cruells., va afirmar i va seguir, "per una" com que tingui facultatius propis.La voluntat és que s'anirana mesura que es vagi incrementant la població que atén el centre, segons correspongui a les ràtios de població d'aquest sector del municipi. Encara que la finalitat és quede la de la localitat. Cal tenir en compte que el CAP Can Llongi té a l'horitzó arribar als 9.000.Tot plegat, és fruit, tal com ha subratllat Farrés, de les-el CAP Can Llong és un servei molt anhelat i llargament reivindicat al barri, també a Castellarnau-.