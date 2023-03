VÍDEO | Un centenar de manifestants irrompen pels carrers de Sabadell al crit de «vaga general»



La protesta arribant a la plaça Sant Roc Foto: Albert Hernàndez

La jornada del, Dia Internacional de les Dones, ha arrencat aambque hasota la crida a la. Un centenar de persones s’han aplegat rere la pancarta “8M: vaga general feminista” deli han desfilat per diversos punts de la ciutat.Una mobilització que s'ha iniciat a l'estació de Rodalies de Sabadell Centre amb un. I des d'aquí s'han desplaçat pel municipi, han arribat a la Rambla i s'han mogut fins a la plaça Sant Roc, onr a l'interior de l’edifici de l’Ajuntament.Ha estat aquí quan han llançat proclames com. També s'han dirigit a laté en aquest emplaçament, cosa que els ha obligat a tancar les portes.La mobilització ha reclamat laentre homes i dones, l'erradicació de tota mena dei que s’impulsin polítiques com ara, més inspeccions de treball, lai que els permisos de paternitat i maternitat cobreixin el primer any de l’infant, entre altres reivindicacions.Elseguirà a la tarda, amb una manifestació que arrencarà, a partir de les 18.30 hores, a la plaça de la Creu de Barberà.