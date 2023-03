«Moltes promocions de l'Escola Virolet han complert l'etapa educativa en barracons»

Igual que fa gairebé tres anys a la plaça Sant Roc han tornat a ressonar els xiulets i proclames per les promeses incomplides en matèria educativa. Alumnes i les seves famílies s'han concentrat per reclamar que arribin les inversions de la Generalitat i que s'acabi la situació de temporalitat en barracons que s'allarga durant anys.



Fins i tot, hi ha “moltes promocions de l’Instut Escola Virolet que han completat l'etapa educativa” en aquests mòduls, s'ha queixat la presidenta de l’AMPA, Isa Hernández, on ja acumulen nou anys. “Manquen espais, no hi ha aules específiques i la biblioteca es troba al passadís. El gimnàs han d'anar a Can Llong i a la Roureda”, ha enumerat les problemàtiques que afronten. “Tampoc podem celebrar jornades com Sant Jordi o Carnestoltes”. Tot plegat, “és un greuge comparatiu, tant per als estudiants com per als professors” i ha carregat contra la Generalitat que acumula endarreriments per aixecar l'edifici. “Ens han dit que funcionarà el curs 2026-2027”, però potser “ara va un any més tard”, d'acord amb els pressupostos catalans. Més de 600 alumnes entre secundària i batxillerat tenen aquest dia a dia escolar, ha indicat.

Moció

Soroll i pancartes contra els endarreriments Foto: Albert Hernàndez

, on fa, Rosa Morcuenda, tresorera de l’AFA, ha advertit que si aquest estiu no s’instal·len més mòduls al pati, cosa que suposarà prescindir d'aquesta àrea de lleure,per acollir aules de secundària. Els alumnes de primària aquest curs han estrenat edifici i espera que també arribi també per als d'ESO, però ara, perquèLa secretària de l’AFA de-més de 200 nens-, Beatriz Garcia, ha exposat els “molts problemes” que es van trobar inicialment com manca de wifi i energia gràcies a un generador., ha resumit. L'edifici ja hauria d'estar tal com els van garantir “fa quatre anys” i el nou horitzó és 2028 . “que tenim que passi com fins ara, que” i que no estigui el 2028. Això està provocant que “no hi hagi continuïtat al projecte educatiu”, perquè els estudiants marxen a fer batxillerat als instituts Pau Vila o Les Termes.Unes queixes que s'han traduït amb la al ple ordinari del mes de març, de la mà de la, perquè. S'ha aprovat per unanimitat i "continuarem apretant", ha dit l'alcaldessa, Marta Farrés. Una llum verda, peròentre membres del govern municipal actual i l'anterior.



"Els calendaris que ens han ensenyat no els han complert. També ens han enganyat", ha expressat Farrés i ha apuntat a l'executiu català que "ha de fer els deures". "L'Ajuntament de Sabadell ja els ha fet", en referència als tràmits i la cessió dels terrenys. "Toca que compleixi", ha rematat.



El líder d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha garantit que "pressionarem", però "també a l'Estat quan calgui i ajudarem en tot el que estigui a les nostres mans perquè els processos es puguin escurçar". La regidora de la Crida per Sabadell, Aurora Murillo, ha recordat que van ser els socialistes els que van permetre l'entrada de barracons a la ciutat, "el 2012 amb el Virolet i el 2014 amb l'Arraona". El regidor de Cs, José Luis Fernández, s'ha disculpat pels retards amb els afectats i ha lloat que "tornin una altra vegada" a reclamar el mateix.