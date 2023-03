El Saló Sakura Matsuri torna a Fira Sabadell del 14 al 16 d'abril

Candidatura "difícil" per acollir la "Japan Week"

El Saló Sakura Matsuri, el certamen multisectorial dedicat a la cultura, la gastronomia, l’oci i la gastronomia , entre d’altres, de, tornarà a Fira Sabadell. Serà lai que comptarà amb unarelacionades amb el país nipó, que arrencarà aquest mes de març.Novament, ocuparàde la nau central de Fira Sabadell, on hi haurà les jornades de gastronomia i les activitats per a les escoles. A més, durant aquests dies d'abril, a la Pista Coberta d'atletisme s'organitzaranEnguany, també hi haurà algunes novetats com ara que la inauguració es farà el 18 de març als Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Un tret de sortida que consistirà en; l’inici de, coorganitzada pel Consolat General del Japó a Barcelona, i la instal·lació de laA la programació hi ha la primera edició de la, prevista pel 30 de març, al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Una cita que es planteja com un espai de relació de les diferents empreses, comerços i entitats del món de la cultura, la gastronomia, l’esport i l’economia. Sakura MatsuriEl regidor de Junts per Sabadell -i portaveu de la formació-, Lluís Matas, ha donatdel que va avançar al gener sobre la candidatura perquè la capital vallesana organitzi l, un esdeveniment setmanal per presentar la cultura, l'art, la música, la moda, la gastronomia i l'economia del país asiàtic. “Sabem que és difícil, però" i és que suposaria ser, ha afirmat Matas. La Japan Week està organitzada per la International Friendship Foundation (IFF).La primera edició del Sakura Matsuri va tancar amb més de 10.000 persones durant el mes que es va celebrar l'esdeveniment el 2022 -pràcticament al llarg de l'abril-. “Tenim la intenció que la fira es consolidi i creiem que pot haver-hi. Sabadell és la capital del Japó a Catalunya i a l’Estat”, ha reblat Matas. L’encarregada d’Assumptes Culturals del Consolat General del Japó a Barcelona,, ha assegurat que "estem molt contents de tornar a col·laborar".