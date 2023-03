​Sabadell renova el pla municipal d'accessibilitat d'una manera «racional i planificada»

Execució i calendari

El ple corresponent al mes de març de Sabadell, dut a terme aquest dimarts, ha servit per renovar el-l'anterior està datat de 2008-, amb. Una modificació que busca que la ciutati ho faci d'una manera, ha afirmat el tercer tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez.Compta amb quatre objectius, entre els quals, que les obres futures tinguin aquesta visió. Aquest informe compta amb una proposta orientativa de fases d'intervenció i els recursos necessaris. En aquest sentit, s'han analitzat en totalque sumen 278 quilòmetres, dels qualsi que concentren 24 quilòmetres."És una anàlisi molt gran", ha comentat i que per això es comença per aquesta vintena de quilòmetres, amb. I ha especificat que el que es farài des d'ara s'agafaràaquest pla.A més entre d'altres, hi ha la millora de voreres , pel qual hi ha reservat, així com d'altres intervencions. Rodríguez ha defensat que hi ha en marxa la construcció d'una nova rampa a la plaça de Xavier Sanahuja, al Poblenou, i als carrers de Palestina i Beethoven, a Cifuentes. Uns treballs que també es faran a Can Rull per millorar la connexió entre els dos nivells que conformen la plaça de Rómul i l'enllaç entre els carrers de Bécquer i de Plaute. A més, ha assenyalat d'altres projectes finalitzats com la plaça de la Fuensanta i les actuacions als carrers Indústria, Goya i Concha Espina i al voltant de l'Escola Pau Casals Des de l'oposició han coincidit en dotar la iniciativa amb recursos, la regidora de la Crida per Sabadell, Aurora Murillo, ha criticat que no hi hagiUna línia que ha compartit el regidor de Cs, José Luis Fernández, afegint que cal "un pressupost i un". Des de Junts, Francesc Baró ha emplaçat el mandat següent