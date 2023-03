Com es tramita aquest carnet?

El ple ordinari del mes de març de l'Ajuntament de Sabadell, celebrat aquest dimarts, ha aprovat perque elsi, per tant, han deho facinÉs una iniciativa emmarcada dins elper combatre les. D'aquesta manera, els estudiants que van a classe més lluny del que marca la normativa recomanada en cada etapa acadèmica podran anar amb un acompanyant sense necessitat que hagi de pagar.La, que decideix atorgar o no aquest carnet, juntament amb la. Els dos organismes donaran el vistiplau o no per cada cas, sempre i quan l'escolarització estigui fora de la seva zona.Es tracta d'uni que només es podrà utilitzar per una persona; en els trajectes d'anada i tornada del centre; elsdurant el curs, i en horari de set del matí a vuit del vespre, i el passi s'actualitzarà cada any, amb una vigència durant tota l'escolarització.