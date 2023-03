El perquè de l'enduriment de les penes als tres acusats de la violació múltiple de Sabadell

Llei "només sí és sí"[/h3

Aquesta pujada dels anys de presó arriba enmig de la polèmica per la reforma de la llei del "només sí és sí" i, quan precisament, s'ha conegut que en aplicació de la nova regulació s'han reduït a Catalunya 721 penes, de les quals 74 s'han traduït en excarceracions. "No hi té res a veure", assegura García-Arán, perquè s'aplica "l'anterior" normativa, pel que fet que hi apareix el concepte "d'intimidació ambiental", detalla. Amb la nova reforma "s'elimina" la violència i intimidació i passa a denominar a tot acte sexual no consentit com a agressió sexual.



Ara bé, la catedràtica no descarta que es pugui reclamar una revisió, d'acord amb la nova llei, i se'ls pugui rebaixar una altra vegada els anys de presó. I no considera que marqui "un abans i després" en sentències de violacions grupals, perquè ha fonamentat apujar les condemnes amb d'altres decisions judicials.

El mes de març es va estrenar amb, entre d'altres,, comesa la matinada del 3 de febrer de 2019 en una nau abandonada al barri de Can Feu. Elha endurit les penes per als, acumulant. Però, per què s'ha produït aquest augment de les condemnes?Un increment que ve motivat perquè els tres inculpats -Mohamed A., acusat principal i un dels tres violadors; Jawad B. i Roduane O.- han tornat a ser considerats en lloc de "còmplices" ) en la. Un concepte, aquest últim, que també s'introdueix a la resolució que el mateix alt tribunal fa dede Pamplona -violació grupal comesa el 7 de juliol de 2016, per Sanfermines-, tal com recorda la catedràtica de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),Els cinc violadors van passar "de nou a 15 anys" de privació de llibertat i "es va corregir l'Audiència de Navarra, que va subscriure que no va haver-hi consentiment i posava en dubte la intimidació". En l'escrit, el Suprem, explica García-Arán, aprecia que la "presència d'una altra o altres persones que actuen en connivència amb qui fa el forçat acte sexualque debilita o fins i tot".A més, cal afegir, precisa l'especialista, els, sent cadascú considerats autors, encara que dos d'ells no hagin comès la violació. I així ho tipifica l'article 28 del Codi Penal, "aquells que indueixen directament a executar" el delicte "o aquells que cooperen a la seva execució amb un acte sense el qual no s'hauria efectuat". Per tant, passen a ser "cooperadors necessaris" i les penes de Jawad B. i Roduane O.-vuit per cadascuna de les tres agressions sexuals-.Mentre que a Mohamed A., identificat com-els altres dos, un no s'ha aconseguit reconèixer i l'altre està fugat-, li imposen 12 anys per l'agressió sexual -el màxim possible- i 16 més en ser considerat "cooperador necessari" de les altres dues violacions -vuit anys per cadascuna-. Elpassava doncs de