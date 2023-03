Mor Josep Molins, llegenda de l'atletisme de Sabadell

Reconeixements

Estem tristos. La ciutat i l'esport i l'atletisme sabadellencs estan de dol pel traspàs del Josep Molins, un gran atleta i una gran persona i un referent a la ciutat pel seu compromís amb l'esport local.

Tot l'escalf i estima als seus familiars, amics i companys de la @JaSabadell https://t.co/HC4uwCFcS1 — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) March 2, 2023

⚫ L'Ajuntament de #Sabadell lamenta la mort de Josep Molins i Montes, sabadellenc il·lustre, medalla de la ciutat al Mèrit Esportiu i figura clau de l'atletisme català i espanyol



Fem arribar el nostre escalf a la família, amics i a la @JaSabadell — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) March 2, 2023

El nostre més sentit condol a tota la família de la @JaSabadell, familiars i amics. Una gran pèrdua per a l’esport i per a la ciutat, un referent majúscul de l’atletisme. El seu llegat perdudarà per sempre. Gràcies per tant Josep! DEP🖤 https://t.co/owqk9Pcju3 — CN Sabadell (@CN_Sabadell) March 2, 2023

🖤 Des del @CESabadell volem expressar el nostre condol per la mort de Josep Molins, llegenda de l'esport sabadellenc i referent del món de l’atletisme



Tot l'escalf per a la seva família i per a la @JaSabadell



Descansi en Pau pic.twitter.com/T8GU6Z1viO — CE Sabadell (@CESabadell) March 2, 2023

Des del club volem expressar el nostre condol a la família i amics de Josep Molins, que avui ha mort a l'edat de 90 anys. Ha estat un referent de l'atletisme de Sabadell i un mite de l'esport.



Fins el dia d'avui, era president del @JaSabadell



DEP — Cercle Sabadellès 1856 (@cercle1856) March 2, 2023

El nostre condol als companys del @JaSabadell. Ens ha deixat Josep Molins, president i anima del club.

DEP.



(📷@RadioSabadell) pic.twitter.com/zk1nyVzUCr — Club Atletisme Gavà (@atletismegava) March 2, 2023

Des del G:A LLuisos volem donar el nostre condol als familiars, amics i familia atlètica de la @JaSabadell en aquest moment tant dur de la pèrdua del grandíssim Josep Molins. Una abraçada ben forta. — Grup Atletisme Lluïsos Mataró (@galluisosmataro) March 2, 2023

Sabadell està de dol per ladel. Així ho ha anunciat l'entitat esportiva aquest dijous al matí a través d'un post a Instagram. Molins éslocal d'aquest esport i un referent, tant en l'àmbit català com estatal.Ha traspassat amb 90 anys i, a més de l'esportiu, de memòria d'aquesta disciplina esportiva. De fet, fa una mica més d'un any va muntar un museu en un antic taller mecànic, al carrer Convent. Una col·lecció de peces, material, documents i trofeus de més de mig segle, entre d'altres, que havia acumulat a la sevaque tenia a la Rambla.Molins va ser el, va competir als. A més, també va destacar en les distàncies de mig fons, els 1.500 i 3.000, i fons, 5.000 i 10.000, i en la, amb una sisena plaça a Sheffield (Regne Unit) el 1962. A més, també va córrer maratons, especialment després de la seva retirada de l'elit.Precisament, en aquestes dues distàncies de fons va destacar. Va serel 1958, 1960 i 1961 i als Jocs Iberoamericans, organitzats a Santiago de Chile el 1960, va penjar-se. Entre 1955 i 1968 va acumularamb la selecció estatal.Molins no es va desvincular d'aquest esport, va ser entrenador, seleccionador, directiu i professor. Per això, Sabadell li va donar laen la categoria Or de 1972, elde les Agrupacions Professionals Narcís Giralt i elde la Generalitat de Catalunya. A més, l'Ajuntament va batejar lesamb el seu nom com a reconeixement a la seva trajectòria Lesal traspàs de Josep Molins han estat nombroses, a través de les xarxes socials, a més de l'alcaldessa, Marta Farrés, i representants polítics, també, i especialment, de les entitats esportives de la capital vallesana i altres punts del territori.