​El Suprem eleva les penes dels tres condemnats per la violació múltiple de Sabadell

"Cooperadors necessaris"

Un moment del judici Foto: TSJC

Elha elevat les penes dels tres condemnats per la violació múltiple a una noia de 18 anys, comesa la matinada del 3 de febrer de 2019 en undel barri de Can Feu, a. En el dictamen s'ha posat de relleu que els tres van serper cometre l'agressió sexual.En l'escrit, l'alt tribunal ha determinat que a, Mohamed A., se l'incrementi el càstig-16 com a "cooperador necessari" (vuit per cadascuna de les dues agressions sexuals) i 12 com a responsable de la violació-. Els altres dos, Jawad B. i Roduane O., han passat delsen ser considerats també "cooperadors necessaris" i no còmplices.En aquest sentit, la resolució ha destacat queel delicte i ha apuntat que "tenien la capacitat" per fer-ho. Així mateix, ha assenyalat el seu paper que va contribuir a la, cosa que va provocar que la jove adoptés. Van "envoltar la víctima" a una distància "d'un metre". A més, ha recordat que la van dur fins a l'espai "per la força".La participació de Jawad B. i Roduane O. ", sinó absolutament determinant per doblegar la voluntat de la víctima" i sobre l'autor principal ha recalcat que "va contribuir a". I ha indicat que "la presència de diversos individus suposa en si mateix un".La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el juliol de 2021, va reduir la pena a Mohamed A. de 31 a 22 anys, estimant el recurs que havia presentat contra la condemna de l'Audiència de Barcelona. Una disminució eni no "cooperador necessari", una atribució que també han rebut ara Jawad B. i Roduane O. -24 anys per tres agressions sexuals, una comesa per Mohamed, una altra per un home fugat i una tercera per una persona desconeguda-.En el judici per la violació múltiple , celebrat a l'abril de 2021, a més d'aquests, es va jutjar una quarta persona, Mustapha B., que va quedar absolta . Quatre dels, entre aquests un que es va fugar durant la instrucció i una altra persona que va violar la noia, però que no se l'ha pogut identificar.