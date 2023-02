El PSC de Sabadell fitxa Adrián Hernández, exregidor de Ciutadans

L'alcaldessa de Sabadell,, ha anunciat aquest dimarts la incorporació de l'exregidor dea les passades eleccions municipals,, a la seva llista electoral.En un vídeo penjat a les xarxes socials des de la plaça del Pi de Ca n'Oriac, la cap de llista deldiu que Hernández és una persona "molt especial, amb molt talent, que treballa des de fa molts anys per Sabadell", i ha argumentat que "estem per sumar i fer que les coses funcionin". Hernández, per la seva banda, ha dit que afronta aquest repte "amb molta il·lusió", i ha lloat la feina del govern municipal en aquests quatre anys.Adrián Hernández al ple municipal del passat 7 de febrer després de ser-ho des del 2015, un ple en què ja va tenir bones paraules per a Farrés i on va expressar que la seva vocació de servei públic seguia "intacta".