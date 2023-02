Els treballadors de Syncotech reclamen el pagament de les nòmines pendents

La representació sindical de, a Santa Perpètua de la Mogoda, ha abandonat la mesa de negociació davant l'impagament de lesper part de l'empresa, i ha advertit que no tornaran a asseure's a negociar fins que s'ingressin els salaris pendents: una part de la nòmina de gener i la paga extraordinària de desembre.Aquesta situació és "insostenible" per als treballadors de la companyia, i més en un moment en què es troben enamb la direcció.Segons informa, Syncotech ha presentat uni unque suposaria l'extinció de, 41 dels quals a la planta de Santa Perpètua i 83 més a Esparraguera - totes dues afectades per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació.Des de Comissions Obreres s'ha instat l'administrador concursal a fer les gestions oportunes per poder agilitzar el pagament de les nòmines pendents.