​La Joventut de la Faràndula bufarà 75 espelmes amb «El Teatre dels Somnis»

Laobre el mes de març d’una forma molt especial, amb l’obra de celebració dels 75 anys . Un muntatge que pretén ser un repàs als personatges més populars d’aquestes dècades i que han escrit i dirigit Albert González i Arnau Solsona.Un espectacle que té com a punt de partida cinc nenes que es queden sense wifi i això les empeny a ingressar en unen el qual hi viuen personatges com, la Caputxeta, la Ventafocs,, entre d’altres. Tot plegat, portarà, tant d’antics actors de l’entitat com del Taller Teatre Infantil.La singularitat de l'obra, a més, també serà la música. Comptarà amb un dosper a l'ocasió de. Els sabadellencs l’han batejat amb el nom de La poció, mentre que els de Terrassa han ideatEs faranel proper cap de setmana: dissabte a la tarda, a les 18 hores, i diumenge, en sessió matinal i a la tarda. Forma part de l'aniversari de la Joventut de la Faràndula , que culminarà amb una exposició al novembre al Casal Pere Quart. El Teatre del Somnis compartirà cartellera al març amb la reposició d’Aladí i Alexandra la Pirata.