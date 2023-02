Cs Sabadell reclama que torni l'atenció sense cita prèvia en serveis municipals

L'alcaldable de Cs Sabadell, Joan Garcia , ha reclamat que tornien diversos. Una petició que fa especialment davantd'atenció presencial al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en els últims anys -des de l'any 2016-.“Oficines com les del carrer Indústria haurien de poder atendre matí i tarda” i si no es fa així, “s'està perjudicant” les persones grans., perquè “per gènere, edat, nivell de renda i implanta la bretxa digital” en la relació amb les administracions.Garcia ha assenyalat que el 2016 es va rebaixar al 50% l'atenció a les tardes de totes les oficines i elque “invalidava la cita als 10 minuts de retard” i el 2020, “la Policia Municipal va denunciar una estafa”, ja que hi havia qui pretenia cobrar la ciutadania per fer reserves.A més, ha apuntat que durant els“cap de les oficines” del Servei d’Atenció al Ciutadà obre a les tardes. Per això, ho ha qualificat. En aquesta línia, ha reclamat que el Despatx Lluch, que precisament es troba al carrer Indústria, estiguidues tardes a la setmana.