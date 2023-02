FOTOS | Sabadell desperta amb una petita enfarinada

Teulades i cotxes amb neu Foto: Albert Hernàndez

Vista de Torre-romeu, emblanquinat Foto: Albert Hernàndez

La neu a parcs infantils Foto: Albert Hernàndez

La neu sobre contenidors Foto: Albert Hernàndez

Les previsions s'han complert i, ja de matinada, cap a les dues, ha, i llocs on habitualment no ho fa, cosa que ha provocat que. A les teulades dels edificis ha agafat la neu, a diferència de la calçada.També moltsi contenidors han estat la mostra dels gruixos de neu i les volves que han anat caient bona part de la matinada. Una neu que amb el pas de les hores del matí s'ha anat desfent.El pronòstic fixava que podria haver-hi neu, encara que amb gruixos de pocs centímetres, o molt minsos. En punts a partir del 200 metres -Sabadell està lleument per sota-, el fenomen podria ser més considerable. Així, aha estat més generalitzada i és que ha nevat amb generositat, i durant hores.Precisament, aquest dimarts farà cinc anys de la darrera gran nevada a Sabadell . Va ser la nit del 27 al 28 de febrer de 2018. Es va passar la nit amb precipitacions en forma de neu i va ser al matí quan va agafar i el, però no només a Sabadell a tot el Vallès Occidental en general.És possible que no sigui. Està previst que cap al final de la tarda o al vespre d'aquest dilluns, entri uni que pot fer-ho en forma de neu.