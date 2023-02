Una quinzena de veïns del nord de Sabadell: «No volem que ens tallin el barri»

Unadelss'han configurat en una plataforma -anomenada- contrària a la construcció d'aquesta futura carretera que hauria d'unir Sabadell, Terrassa i Castellar perquè“És l'”, ha criticat el veí i membre l'entitat, Rafael Vilches. Tot i que no hi ha un possible traçat, ha indicat que “travessarà per l'avinguda de Can Deu i eliminarà espai verds o equipaments públics”. Això suposaria, ha continuat, la pèrdua del camp de petanca, la plaça de la Primavera i els aparcaments en superfície, entre d'altres.La veïna de Can Deu Ana Almendro ha insistit que sigui quin sigui el recorregut “diem no i és no.". De fet, aquests ciutadans han apuntat que la construcció de la viadels que suposadament haurien d'evitar: "Farà un efecte crida", ha recalcat Vilches.També han denunciat “l'abandonament” de la xarxa bàsica de carreteres i la “insuficient inversió” em el transport públic. “Els diners invertits en la nova infraestructura no es destinaran a mantenir el que ja tenim”. Tots ells s'han de la Campanya Contra el Quart Cinturó i han garantit la seva presència a la protesta d'aquest diumenge