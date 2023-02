El Consell Comarcal del Vallès Occidental pateix un atac informàtic

Elha informat, aquest divendres, que ha patit uni que té el sistema de l'entitat supramunicipal paralitzat. Per ara, tal com ha precisat, es desconeix l'abast de l'afectació d'aquest ciberatac, però s'està treballant per fer-ne l'avaluació.Així mateix, els serveis tècnics del CCVOC esperenel sistema informàtic. El cas ja estàperquè investiguin l'origen. El Consell Comarcal ho ha posat en coneixement de la policia catalana només detectar-ho, la nit d'aquest dijous.També s'ha traslladat l'atac informàtic a l'. A més, s'ha comunicat a l'