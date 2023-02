Laprevista per celebrar-se entre els dies 19 i 20 de maig, a l'de Sabadell serà històrica. Per primera vegada, el certamen es fa gran i surt de les, amb actuacions a les localitats veïnes deSerà com a prèvia al gruix de l'agenda d'actuacions. El 6 de maig es durà a terme la primera a l'auditori Miquel Pont de Castellar amb. I sis dies després, el 12, a Can Barra, a Sant Quirze, pujaran a l'escenari. Per últim, i en aquest context d'escalfar motors, a la mateixa ciutat de Sabadell hi hauràa la nau Estruch el 13 de maig.El Festival Embassa't tornarà a l'amfiteatre del Parc Catalunya, igual que els últims dos anys, i compta amb un cartell d'artistes com Abundange, Biznaga i Chica Acosta. L'any passat unes 5.000 persones van assistir-hi, mentre que el 2021, en l'estrena del nou escenari, al voltant de 4.500