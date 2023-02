Descobreixen quatre dipòsits d'olis minerals per a la indústria tèxtil en un solar del centre de Sabadell

Brujas, parent de Fidela Renom

El passat recent de la ciutat ha tornat ai ho ha fet ambque s'utilitzaven perque es feien servir per a la indústria tèxtil, de lubricants. Han aparegut al, entre els números 26, 28 i 30."Se sap que entre 1885 i 1913 aquests immobles havien pertangut a, un comerciant d'olis", ha explicat el tècnic del Museu d'Història de Sabadell (MHS),. Per això, ha apuntat la possibilitat que la troballa s'utilitzés de magatzem. "Quan va morir es va traspassar el negoci a una altra família i el va mantenir", ha detallat.“En totes les excavacions urbanes que s'han fet a la ciutat en els darrers 30 anys,”, ha explicat l'arqueòleg sabadellenc,, d’Arrago SL, encarregat de les excavacions. Ha precisat que té. “La seva decoració era de flors, i encara que aquesta no era la seva naturalesa, van ser aprofitats com a receptable d'aquests dipòsits”, ha subratllat.Curiosament, la descoberta s'ha produït a pocs metres d'on fa dos mesos es, d'entre 3.000 i 3.300 anys, i un. "Una casualitat", ha dit Ribé, i ha continuat, "quan s'està trepitjant el nucli original de la vila" aquestes vestigis del passat poden aparèixer.Josep Romeu Brujas (Sabadell, 1831-1913) va ser, entre d'altres, fundador del, un corrent que a la ciutat va tenir influència. Romeu, a més, va ser familiar de Fidela Renom –tiet de la parella de la primera regidora de l'Ajuntament– “té unal cementiri vell de Sant Nicolau, amb un obelisc coronat amb una estrella de cinc puntes, símbol de la maçoneria”, ha precisat Ribé. “Romeu era espiritista, gent del món alternatiu del catolicisme que imperava en aquella època”, ha finalitzat.