L'ús de la, que gestiona la cooperativa, ha crescut el 2022. Ha tancat l'any amb, un 16% més i que s'apropa a les dades d'abans de la pandèmia, després de la caiguda de l'any 2020 -l'any de l'esclat de la Covid-.Aquesta xifra suposa que a diari, en dies feiners, s'hagin. La línia que recorre la ciutat de nord a sud ha estat la que més validacions ha concentrat () el 13,3%). En canvi, la que menys ha estat l', el 0,2%.El president de TUS, Paco López, ha avançat queamb aquesta crescuda, perquè "no hi cabran" i ha rematat,. En aquest sentit, ha indicat que la xarxa d'autobusos es pot reforçar i els recorreguts i horaris es poden modificar si es detecta aquesta necessitat.Una de les motivacions d'aquesta pujada, a més del final de les restriccions, també hi ha jugat un paper essencial. El servei que presta TUS ha estat molt ben valorat entre els seus passatgers, que. L'aspecte millor valorat ha estat, mentre que laés un dels reptes que caldria reforçar, segons els enquestats.Lade TUS, s'han fet el. Encara que, precisament, les bonificacions del transport públic han fet créixer el abonaments mensuals. “Hem viscut un lliscament d'usuaris a títols casuals a títols mensuals“, ha expressat el gerent de TUS, Xavier Andreo.Les dades ho corroboren: les vendes de targetes de 10 viatges durant el passat mes de setembre, amb la posada en marxa de la mesura del govern espanyol. La venda de títols mensuals es van pràcticament triplicar (+190%). “Vam viure un boom el primer mes. Però ara s'ha estabilitzat”, ha subratllat Andreo. De fet, l’ús de la T-10 el darrer trimestre ha caigut un 10%, tot i ser el títol més utilitzat. I els abonaments mensuals han crescut un 60%.Per darrere de la T-10, els altres títols més usats és el bitllet integrati la tarifació social gratuïta (17%), per a persones grans i altres beneficiaris. Els menors també fan un ús habitual de la T-16 (11,8%). Pel que fa a la T-Mobilitat , cada dia es validen 1.400 viatges en autobús mitjançant aquesta nova tecnologia. O el que és el mateix: el 6% dels usuaris que utilitzen títols integrats han optat per utilitzar la T-Mobilitat als autobusos urbans.Els autobusos de la ciutat han recorregut, cosa que equival a recórrer la capital vallesana de nord a sud 319.912 cops. Han viatjat 250.553 hores, 2.300 més que el 2021. El consum dels vehicles per cada cent quilòmetres ha crescut tímidament (+5,14%), però des de laha estat del 13% i s'espera que el consum encara caigui més en els pròxims anys, amb la incorporació de els primers sis elèctrics , previstos per aquest 2023.