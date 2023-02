«Bojos per Molière» ressuscita l'Euterpe

L', la mítica sala de cinema que hi havia al capdamunt de la Rambla de Sabadell, i que va néixer com un cafè i teatre a finals del segle XIX, ha. Ho ha fet, curiosament, a la petita pantalla,que cada dilluns emet TV3 i que dirigeixEn aquest cinquè capítol, un dels joves protagonistes, que encarna Ferran Rull, un estudiant de direcció de teatre que viu a la capital vallesana, apareix al cine-el film es va estrenar el 1997-. L'actor estàd'una capsa en la qual s'hi pot llegir "Euterpe".No ésque fa la sèrie a Sabadell. La mare d'aquest noi -interpreta-, en un altre episodi, li retreu que no li digués res sobre que el seu pare té una altra parella, perquè "una clienta de la botiga m'explica que l'ha vistamb un xandall granate". Bojos per Molière és una de les apostes de la televisió catalana per lesd'aquest inici de 2023. A més de les referències al passat i present del municipi, també compta amb intèrprets sabadellencs,, que ja va aparèixer a Merlí, i, un dels actors de Polseres Vermelles.L'edifici de l'Euterpe, després que l'Assemblea d'Okupes de Sabadell l'ocupés durant un any. I és quei va quedar, i va estar en desús durant vuit anys. El 2016 en el seu lloc es, els coneguts com a Rambla One Sabadell