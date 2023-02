El jutge ordena que es torni a investigar el primer sospitós del crim d'Helena Jubany

Els anònims

L'investigat en el cas arribant als jutjats Foto: ACN

Per què es pot investigar Laiglesia?

Nou gir al cas. El titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadellque instrueix la causa, ha ordenat que esEl magistrat ha sol·licitat que li extreguin mostres d'per comparar-les amb les de la víctima assassinada elUna mesura que ha pres després que les mostres recollides del fins ara sospitós,, no hagin coincidit amb les trobades al cos de Jubany -vagina i ungla- i que així ho ha determinat l'. Una comparativa que va reclamar l'instructor el passat mes de novembre, quan les restes trobades a la roba que es conserva de la jove fossin, a més de serves, deAra, les analítiques hani el magistrat ha apuntat la possibilitat que fossin de Laiglesia. Tot i el sobreseïment del cas el 2005 "en no haver indicis suficients" contra ell, ha justificat incloure'l per, a diferència quan es va donar carpetada fa 18 anys. D'aquesta manera, es "permetimés enllà del punt on es trobava el 2005 i ha de suministrar un element decisiu" que acrediti "la participació".També ha afegitper acreditar la tornada a la causa, ja que va declarar en el seu moment, tant en seu policial com judicial, queamb Helena Jubany els dies previs a la seva mort, detallant diferents dates i així, es podrà contrastar. Quan, tal com ha assenyalat, era "l'únic home que reconeix" al domicili on van trobar el cos de Jubany -carrer Calvet Estrella- En l'auto, el jutge també ha informat sobre l'assumpte dels anònims que va rebre la víctima les setmanes prèvies a la mort. En un informe elaborat perha conclòs que hi ha "documental tant en el contingut com en els trets lingüístics per considerar la participació de Xavi Jiménez" en la seva elaboració.El crim, quan feia 20 anys de la troballa del cos , seguint el que marca el. Això vol dir que totes aquelles persones que mai han estat investigades per aquest delicte ja no se les podrà imputar. En canvi, sí que poden ser investigats dos noms que, en algun moment en tots aquests anys, han estat sospitosos, a més de Jiménez: el mateix Laiglesia i, que va ser detinguda i posteriorment exculpada i alliberada sense càrrecs.Tots tres formaven part de la. Tot i així, tant per a Laiglesia com per a Echaguibel, hi ha una: l'octubre de 2025, quan farà 20 anys del sobreseïment del cas.