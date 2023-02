La zona on s'ha actuat Foto: Juanma Peláez

L'Ajuntament de Sabadell ha, al voltant de la Ronda Europa, on s’hi ha de construir habitatge públic . Una actuació, feta amb maquinària i la presència de policia, precisament duta a terme per la futura construcció d'aquesta promoció que hi ha prevista a la zona.Tal com ha informat el consistori, s'ha actuat en-així com de l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa- i que “han estat font de problemàtiques diverses entre les quals els botellots i, sorolls i música durant la nit, baralles, acumulació de brutícia i abocaments incontrolats”.Aquests treballs busqueni “evitar molèsties” al veïnat. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha assegurat que l’indret “estava, amb situacions d’il·legalitat” i ha subratllat la importància de “recuperar” la zona. “Estem complint i recuperant la dignitat en aquest entorn”, ha finalitzat.Segons ha especificat, l'Ajuntament ha dut a terme “els” per aconseguir l'autorització de la intervenció. Ha garantit que es “mantindrà actiu fins a lai el seu desmantellament per impedir-ne futures ocupacions”. En canvi, hi ha d’altres ocupades que són de titularitat privada.Usuaris que, a més de tenir animals com gallines, han hagut de recollir tot el material. Sigui com sigui, els operaris també han dut aquestes tasques per netejar la zona.A més, s'hana la zona i s'hi han instal·lati circulació a través dels camins de les zones ocupades (llevat dels vehicles d’emergència). A més, s’ha incrementat la vigilància.En aquests horts s'hi han declarat un a l'estiu i un altre a l'octubre . Precisament, arran del primer foc, l'Ajuntament va. Unes feines que van actuar tant en àrees privades com públiques.