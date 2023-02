L'Audiència de Tarragona reobre el cas de l'estudiant de Sabadell que es va ofegar a l'Ebre

La magistrada de la secció quarta de l'ha reobert la causa de la mort de l'estudiant de l'Institut Agustí Serra i Fontanet en ofegar-se al riu Ebre, a Miravet . Un fet que es va produir el mes de juny de 2021 en una jornada esportiva de l'escola de Sabadell en aquest indret.La jutgessa ha admès elinterposat per la, tal com ha avançat el Diari de Tarragona i ha confirmat l'ACN. La interlocutòria ha apuntat que els responsables de l'i delhauran de prestar declaració com a. I és que ha considerat que hi ha "indicis suficients" per entendre que hi ha una "". "Els fets mereixen ser investigats per aclarir elsal voltant de l'esdeveniment", ha recollit en la demanda.El jutjat d'instrucció número 1 de Gandesael 18 de juliol del 2021 perquède magnitud suficient per enquadrar-la en el marc penal". Ara, l'Audiència ha qualificat aquesta carpetada de "precipitada" i "dels fets".