Campanya intensiva de controls

El cap de setmana s'ha tancat amb unaper persones queun vehicle. Entre aquestes, hi ha hagut una d'un jove que circulavai amb un. Els agents elsde dissabte, cap a un quart de dues.Els van aturar a l'avinguda Lluís Companys, a les 1.14 hores de dissabte. En la prova d'alcoholèmia, el noi de 23 anys que conduïa el vehicle de mobilitat personal (VMP) va donar-taxa màxima permesa és de 0,25-.No va ser l'únic fet destacat relacionat amb l'alcoholèmia. La nit de divendres, a les 23.50 hores, a la, una patrulla va aturar un turisme i en el test d'alcoholèmia, el conductor, de 55 anys, va donar, pràcticament sis vegades més del permès.Menys de cinc hores després, a laes va produir un accident de trànsit. Un cotxe va circular per la glorieta en línia recta i va danyar un senyal de trànsit. El conductor de 30 anys anysla taxa màxima d'alcoholèmia.Unes actuacions policial emmarcades en un, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit, per detectar persones que hagini vagin al volant d'un vehicle. Es va posar en marxa el passat 16 de febrer i s'allargarà fins aquest dimecres, dia 22.