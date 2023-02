Fernàndez apel·la a la «literalitat de l'acord» sobre la Ronda Nord i descarta completar el Quart Cinturó

El conseller de Territori,, ha apel·lat a laper matisar que això no vol dir construir tot el Quart Cinturó , projectat dècades enrere , ha recordat. Ha celebrat que s'hagin aprovat els pressupostos i que aquests contemplin, entre d'altres, laFernàndez, en una entrevista d'aquest dilluns a Els Matins de TV3, ha recalcat que l'entesa amb el PSC preveu un conveni amb l'Estat per redactar un projecte que permeti millorar, tal com ho recull el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) . Així ho ha assenyalat i ha afegit, "no hi ha un traçat definit i això és posterior".En aquest sentit, ha apuntat que aquest PEMV "prioritza en". Ha posat l'accent en aquest pacte, "la literalitat dels acords són importants". I per això, ha indicat que "no diu que es construirà" el Quart Cinturó en la seva totalitat, fins a Granollers.A la pregunta sobre si se sent còmode signant aquest tipus de projectes, especialment al territori on va ser alcalde, ha dit que. Ha reiterat la necessitat de tenir uns comptes catalans i ho ha englobat en un marc de negociació.