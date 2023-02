CCOO perd força en la nova victòria a les eleccions sindicals al Banc Sabadell

ha tornat a imposar-se a les, celebrades aquest dimecres. Tot i el triomfrespecte a l'última cita. La confederació ha aconseguit 45 delegats, 12 menys que el 2019, cosa que li ha servit per situar-se pera l'entitat financera.Una pèrdua de representació que han absorbit, principalment,, l'organitzaxió que ha experimentat una, passant de 15 a 20, així comde 10 a 14, i la, de tres a set.s'ha quedat amb menys de la meitat, de 13 a sis. I per últim, lano ha obtingut presència, després que el 2019 aconseguís dos delegats. La Intersindical es manté com la segona opció sindical dins el Banc Sabadell, amb una mica. Quadres GBS-Fine passaamb el 15%. Sigui com sigui, CCOO ha aconseguit 120 representants dels 259 que s'escollien a Catalunya en aquesta cita electoral al banc.En aquestes eleccions globals a l país s'han escollitque en les anteriors per les contínues reestructuracions -la darrera fa una mica més d'un any - i deldel sector bancari.