Hemos arrancado la campaña electoral en @d_bosc un barrio tan de #Montcada como cualquier otro. Gracias como siempre por la acogida, y sobre todo gracias por ser un ejemplo de lucha sin cuartel ¡Salimos a ganar! #26M #EvaValorSeguro #CentradosEnTuFuturo #MirDecideix pic.twitter.com/NIWaVwHxyO — Eva García Rodríguez (@EvaGarciaMiR) May 9, 2019

Crónica del acto de presentación de @DavidZambranaPP como candidato a la alcaldía de #SantaColoma con la presencia de @alejandroTGN y más de 50 vecinos de nuestra ciudad 👉https://t.co/oPR8eQhaIW #26M #ValorSeguro pic.twitter.com/3vu6f4N0Sw — PP Santa Coloma de Gramenet (@PPSantaColoma) April 25, 2019

Lesestan a la volta de la cantonada i els diferents partits ultimen la seva posada en marxa. El, que va perdre representació al Vallès Occidental en la darrera cita amb les urnes , és un d'aquests i ha mogut fitxa: l'alcaldable de Montcada i Reixac el 2019 en aquests comicis,, seràUn moviment que es coneix després que l'exlíder dels populars a Sabadell Esteban Gesa hagi marxat Sant Joan Despí . García ha passat, de 2000 a 2019, i també al, sent diputada entre 2003 i 2015. Serà laque es presenta a una cita electoral municipal. A banda, la popular ha ostentat diferents càrrecs orgànics a la força política.La formació ha assegurat que García entoma el repte en una població, concretament a Port Ginesta, tot i residir a la població vallesana. La voluntat és que el partit torni a la sala de plens del municipi costaner i és que. "El PP està fentper cada municipi, i em van oferir ser la candidata del municipi on hi tinc el negoci, on hi passo gran part del dia i on hi", ha dit García en declaracions a l'ACN.Curiosament, el seua Montcada l'agafarà algú molt conegut,. Compta amb experiència en d'altres ajuntaments de la comarca, ja que va ser regidor a Palau-solità i Plegamans, i entre 2015-2019 va ocupar una cadira a Santa Coloma de Gramenet.