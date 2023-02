L' anul·lació de la sentència del procés ha deixat, entre d'altres, l'expresidenta del Parlamentsense inhabilitació. Això obre la porta perquèdel proper mes de maig amb, Forcadell, però, ho ha descartat:D'aquesta manera s'ha expressat a la pregunta al programa Més 3/24 de Televisió de Catalunya. "Finsestava inhabilitada", ha continuat la seva justificació i ha rematat que a la capital vallesana "hi ha un candidat fantàstic, Gabriel Fernàndez". Forcadell, tot i celebrar la notícia, ha confessat que és "unpels nostres companys" i ha qualificatla revisió del dictamen Forcadell ha qüestionat que "si, com és que la pena i la inhabilitació els queda igual? Això demostra". La sabadellenca desconfia de la seva nova situació judicial: "Fins que. Ja veurem com quedem".En aquest sentit, Forcadell també ha apuntat que "poden revisar l'indult" , malgrat que "els advocats ens han dit que serà difícil". Ha recordat que també "ens deien que". L'expresidenta ha indicat que "per als tribunals espanyols, lapassa per davant de la democràcia, la justícia, la llibertat i dels drets fonamentals. I això continua igual".