Programa d'activitats del Carnestoltes 2023 a Sabadell

El Carnestoltes a La Creu Alta

Rua de Carnestoltes: diumenge 19 de febrer

17 hores : inici de la rua de la Disbauxa 2023

19 hores : actuació musical del grup Los Mucca

: actuació musical del grup Los Mucca 21 hores : lliurament de premis

: lliurament de premis 21.30 hores: baixada dels àngels, Vella Quaresma, crema del rei Carnestoltes, Diables i Tabalers

Recorregut de la rua per Sabadell

Elenguany se celebrarà com abans de l'esclat de la Covid-19 o, fins i tot, amb més ganes . Després de dos anys marcats per les, les activitats es multiplicaran per tota la ciutat, des les escoles als barris, passant per alguns mercats municipals.Abans d'encetar el cap de setmana farcit d'activitats, el dia abans, divendres 17, moltes de les escoles de la ciutat tornaran a sortir als carrers per celebrar aquesta festivitat. Al dia següent, a partir de la tarda, tot el sarau es concentrarà al voltant de la plaça Doctor Robert, on a les 20 hores es farà el pregó del rei Carnestoltes i es. Tot plegat, acompanyat de música.Elorganitzarà un, per a canalla de 3 a 13 anys, amb diversos premis i s'hi afegiran a la festa diverses parades. El, el dia 22 al matí, hi ha previst unElsde Ca n’Oriac, la Plana del Pintor, Poble Nou de la Salut, Les Termes i entitats del districte VI, la Creu de Barberà, Can Deu, Torre-romeu i La Creu Alta faran. En aquest últim indret el dissabte, 18 de febrer, hi haurà una rua que arrencarà a la plaça Lluís Subirana. A la plaça Creu Alta hi haurà molta activitat i a les 18.45 hores es farà la crema del rei Carnestoltes.Arrencarà a la cruïlla del carrer Francesc Layret i l'avinguda Francesc Macià. Des d'aquí, seguirà per la carretera de Prats del Lluçanès, la plaça de La Creu Alta, l’avinguda Onze der Setembre, la plaça de les Dones del i enfilarà camí fins al Passeig de la Plaça Major i fins a la Rambla, a la cruïlla amb la Rambla.