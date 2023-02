​Sabadell celebrarà el Carnestoltes amb la màxima esplendor

FOTOS El retorn de la rua del Carnaval de Sabadell Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Previous Next

Mercats i barris

A #LaCreuAlta s'acosta 1 data important: La #RuaInfantilCarnestoltes i em aquesta ocasió en serà la 10!!!

Aquest dissabte, cap a les 11:00, hi serem a la plaça de la Creu Alta preparant el ninot que després cremarem.

Us hi apunteu? pic.twitter.com/4iRwYPPn6Y — AV de La Creu Alta (@AVLaCreuAlta) February 8, 2023

Eld’enguany, el primerper la Covid, se celebrarà aamb la. Una agenda d'actes farcida -muntada per l'Ajuntament i l'Associació Grup Disbauxa- que arrencarà divendres vinent, 17 de febrer, i s’allargarà fins al dia 22, tot i que el gruix de les activitats es concentraran el cap de setmana del 18 i 19 de febrer.L’ambient començarà a escalfar-se el dia 17, amb la recuperació de la festivitat, que tornaran a envair els carrers. Al dia següent, arrencarà la jornada, a la tarda, a la plaça Doctor Robert amb laamb l’animador Suaan. I al vespre es farà el tradicionalEn paral·lel, s'anirà preparant el tradicional plat d'aquest esdeveniment:la-sopa calenta-. I s'acabarà el dia amb música. Diumenge començarà, a les 12 hores, amb eli unentre les places Sant Roc i Doctor Robert. Una prèvia a la, que arrencarà a la cruïlla del carrer Francesc Layret i l’avinguda Francesc Macià. Des d’aquí, seguirà per la carretera de Prats del Lluçanès, la plaça de La Creu Alta, l’avinguda Onze der Setembre, la plaça de les Dones del i enfilarà camí fins al Passeig de la Plaça Major i fins a la Rambla, a la cruïlla amb la Rambla.El rei del Carnestoltes tornarà a la nit per fer eli el fi de festes serà amb l’arribada de lai ladel campanar de l’església de Sant Fèlix.Elsafegiran el seu granet de sorra, el Mercat Central organitzarà un concurs de disfresses, per a canalla de 3 a 13 anys, amb diversos premis. A més, hi haurà parades que també contribuiran amb la festa. El, el dia 22 al matí, hi ha previst un esmorzar amb sardines.Elstambé duran a terme el seucom Ca n'Oriac, la Plana del Pintor, Les Termes, Creu de Barberà, Can Deu i La Creu Alta, entre d'altres. Precisament, en aquest últim indret, hi haurà. El punt de trobada serà a la plaça Lluís Subirana, a les 17 hores, i la crema a les 18.45 hores.

