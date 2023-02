La Policia de Sabadell apunta als treballs de soldadura el possible origen del foc al Llac Center

FOTOS Les imatges del foc a l'antic centre comercial Llac Center Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Previous Next

L' incendi a l'antic centre comercial Llac Center , ubicat a l'Eix Macià, declarat aquest dimarts al matí, podria haver estat originat perque s'està duent a terme, tal com ha apuntat la. I és que a l'edifici s'estan fent treballs per fer-hi una residència d'estudiants De fet, és una de lesque vaninicialment. L'inspector a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, Joan Gallart, va indicar que en aquests tipus d'actuacions, en llocs amb construccions, hi hai era fàcil que es produís" la propagació del foc que hi ha hagut.Tot i, únicament va haver-hiper. Va ser un home, de 56 anys, que el van dur a l'Hospital Parc Taulí. També es vaun bloc de pisos proper i tot el personal de l'obra, a més del confinament dels