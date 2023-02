VÍDEOS | Espectacular incendi que obliga a desallotjar el Llac Center

VÍDEO | Una persona traslladada al CUAP Sant Fèlix per l'incendi https://t.co/pILJ4vrZ9A pic.twitter.com/qdJ8554xdW — NacióSabadell (@NacioSabadell) February 7, 2023

Les feines dels Bombers amb el camió escala Foto: Juanma Peláez

Afectació al Taulí

FOTOS Les imatges del foc a l'antic centre comercial Llac Center Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Previous Next

Unha cremat part de l'emblemàtic centre comercialque estava en obres per convertir-se en una residència d'estudiants a l'. Els Bombers han rebut l'avís a les 11.36 hores d'aquest dimarts i en una mica més d'una hora han controlat i apagat el foc.Tal com han precisat, han pogut treure el personal -una quarantena de persones- ide l'immoble. Tot i així, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha, en estat menys greu, al CUAP Sant Fèlix. A més, hanadjacent i, que es troba a prop del lloc.L'inspector de Bombers a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord,, no ha precisat l'origen que ha provocat l'espectacular incendi, però ha apuntat que en aquest tipus d'obra hi hai era fàcil que es produís" laque hi ha hagut.De totes maneres, ha reiterat quei ha detallat que les feines s'han fet tant a l'exterior com a l'interior, "per tal" de les flames i es repartís per la construcció.La, que s'ha vist des de diversos punts de la ciutat, ha tingut, que es troba a una mica més d'un quilòmetre. Gallart ha explicat que des del centre sanitari els han advertit de laa les instal·lacions i per això, s'ha ordenat aturar els aparells de ventilació i climatització.Fins al lloc s'hi han desplaçatper sufocar les flames, que han obligat, on s'hi feien aquests treballs de construcció, també set unitats del SEM, patrulles de la Policia Municipal de Sabadell i dels Mossos d'Esquadra.