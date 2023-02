Un jove en estat greu després de xocar contra un vehicle aturat en un dels accessos a Sabadell

Unva resultardesprés den un dels, concretament a la carretera de Prats del Lluçanès, a l'altura del número 531. L'accident es va produir dissabte a la tarda, al voltant de dos quarts de set.Segons ha informat la Policia Municipal de Sabadell, la víctima, que viatjava en motocicleta,i va topar contra aquest turisme, que es trobava frenat per tenir el, que hi ha en aquest punt,. Fruit de l'impacte va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí en estat greu.Fins al lloc es van desplaçar una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques, així com una patrulla del cos policial.