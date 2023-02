​El sorteig de l'ONCE deixa 35.000 euros a Cerdanyola

El, dut a terme aquest dijous, ha somrigut a. Un usuari s'ha embutxacatd'aquest joc que pot arribar a premiar amb mig milió d'euros al número més la sèrie, i 49 de 35.000 a les cinc xifres del número afortunat.Els diners han sortit d'unaconseguit per TPV (terminal de punt de venda), cosa que el client escull el número i que s'ha localitzat al carrer Sant Antoni, 28, al centre del municipi. L'agraciat, o agraciada, ho ha estat de la mà de, el venedor de l'organització sense ànim de lucre.A més d'aquestes recompenses, el Cupó Diari també compta amb 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 més a les quatre últimes; 9.000 de 25 euros de les tres darreres o primeres i el mateix per a la dues primeres o últimes, que és de sis euros. Per últim, el reintegrament a la primera o la darrera xifra del número premiat.