Els Amics de les Arts, Els Pets, Ginestà i Scorpio, entre els plats forts de la 2a edició del Festival Observa

La, que se celebrarà del 25 de maig a l'11 de juny, comptarà, un altre any, amb un cartell atractiu d'artistes. Entre elsque pujaran a l'escenari hi haurà, entre moltes altres propostes.Aquests noms cal sumar-hi, la. Uns concerts que tornaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya , on s'ha perfilat una mica més l'indret, amb una redistribució per causar. En total, la capacitat serà d'unes 3.000 persones.El director del festival, Jose Luis Castet, ha definit aquesta segona edició com que “busca fer un esdeveniment transversal. Tenim la Frontera, que és un grup dels 80, Santa Salut o Lágrimas de Sangre, per a gent del 2000, concerts infantils". De fet, encaraque completaran el cartell.A més, enguany hi haurà altres propostes com, espectacles com La Nit dels Musicals, de producció local, i. La novetat d'aquest Observa serà, que comptarà amb restaurants locals com el Rauxa.