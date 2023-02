Detenen una persona amb una ordre de crida i cerca per homicidi a França a Montcada i Reixac

Lava detenir, aquest dimarts a la tarda, al voltant de tres quarts de sis, una persona amb unaen una causa oberta per. Una detenció que es va produir després d'unaSegons han informat fonts municipals, durant aquest seguiment,, tot i que era una hora amb circulació de vehicles i ciutadans a a la via pública. Únicament, undurant la detenció, de caràcter lleu.Un cop van aconseguir aturar el cotxe, van arrestar el conductor -anava al volant d'un turisme amb matrícula francesa- i a més de fer-ho per aquesta ordre judicial, també el van acusar de