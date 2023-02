El 26 de febrer manifestació a Sabadell contra l'acord d'execució de la Ronda Nord

Una mica més de 24 hores després d'anunciar l'acord de pressupostos entre el Govern i el PSC , que contempla, entre d'altres, l'execució de la, ha tingut la resposta de la: elcom a mostra de rebuig.Es tracta d'una reacció i no l'únic de l'entitat, ja que també ha indicat que iniciarà. El seu portaveu, Toni Altayó, ha avisat que “hi ha per davant unai caldrà veure si el projecte ho supera”. Un vaticini d'acord amb l'experiència de tres dècades de la plataforma i és que, per exemple, ha especificat, el tram del Quart Cinturó entre Terrassa i Abrera es va encarregar l'estudi informatiu fa 30 anys i encara no està inaugurat.En aquest sentit, ha precisat que el marc administratiu ambiental "és molt diferent" a fa 30 anys i això vol dir que "no està justificada la seva funcionalitat per ordenar la mobilitat amb, ni d'impacte territorial". Altayó ha recalcat que la infraestructura pactada “està administrativament i conceptualment caducada”.Ha admès que a la CCQC estàen veure que els republicans i els socialistes “el defensen com uni de Catalunya”. Altayó ha detallat que el model territorial que es proposa "ara no porta enlloc i només condueix a escenaris de crisi”.Ha apuntat que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana haperquè sigui el govern català “qui pateixi tot el" lligat a la tramitació. Els ecologistes esperende l'executiu català, Pere Aragonès.