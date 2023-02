​Detenen dues persones que carregaven bosses plenes de marihuana en un vehicle en ple dia a Montcada i Reixac

Elsvan detenir fa una setmana, el passat 25 de gener, dues persones mentreen un vehicle en, al migdia, a. Es tracten de dos homes de 23 i 24 anys, acusats d'un, en la vessant de tràfic de drogues.Una troballa que va ser possible gràcies a que una patrulla policial va detectar l'automòbil amb lesi hi havia dos joves introduint paquets a l'interior. En apropar-se, tal com han precisat des del cos, es desprenia “una”.I així ho van corroborar, quan en obrir les bosses van trobar-hi la droga. En total,. Els dos detinguts van passar a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola i aquest va decretar la seva