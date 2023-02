Oliu (Banc Sabadell): «L’impost a la banca és injust i absurd i omple les arques públiques»

Final dels tipus d’interès negatius

El, ha qualificat l'impost a la banca "d'ique”. Encara que ha assenyalat que serà només per un període temporal. Una crítica a la mesura del govern espanyol , com també ha advertit que les ajudes dels últims anys “l'any que ve o l'altre”.Així s’ha expressat aquest dimecres en l'acte que anualment duu a terme a la-conferència sobre les perspectives econòmiques-, Oliu ha posat de relleu, perquè “la nostra tasca ési del que no”. Això, al seu parer, s'acaba traduint, al cap i a la fi, "en el benestar" de la societat.Ha comparat la guerra a Ucraïna com un volcà “mentre faci xup-xup i” espera que, especialment amb el pas del temps tindrà. Així mateix, ha condicionat aquesta perspectiva a “d'altres factors inestables” com el, “que pot anar més ràpid del que ens pensem”. Per això, ha dit que això anirà així “si el món es manté com en l'actualitat”.Quant a, ha detallat que la tendència és que, però no de forma sobtada i serà una transició en "dos, tres o quatre anys”. I és que si fos una caiguda immediata “provocaria la reacció monetària i no ens convé”. Ha presentitaquest 2023, situant-la de mitjana en el 5,9%.Una fotografia similar que ha fet per a l'Estat, però ha avisat que-aquella que no contempla els preus de l'energia-. Tot i així, ha fet una bona avaluació, “les estimacions de créixer un 1,4 o 1,5% està bé i no generarà atur” i ha afegit,. Ha esvaït dubtes sobre una “bombolla” immobiliària, com la de 2008: “Totes les promocions que es construeixin es venen, per tant, no hi haurà una baixada dels preus”.El titular de l'entitat financera s'ha mostrat taxatiu amb: “No tornaran a ser negatius” i ha vaticinat que acabarà entre un forquilla del 2 i 3%, especificant que cap al juny d'enguany acabarà la continua pujada a la Unió Europa. Oliu ha afirmat que "hi haurà una baixada, però no ho serà d'una forma radical”.Ha insistit que en totes aquestes previsions venen marcades pelsi la crisi climàtica. A la vegada que ha advertit d'uncom són els, que ha qualificat comi si això agafa una dimensió més gran pot tenir més afectació.