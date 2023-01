Descens dels naixements a Sabadell entre 2019 i 2021

Gràfic del descens de natalitat al Vallès Occidental Foto: Idescat

La resta del país

L'any 2021 van néixer a Sabadell, segons les dades definitives de l'Estadística de naixements de l', i que ha recollit aquest dilluns l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC). Aquest valor significa un 2,7% més que l'any 2020 i un 6% menys que el 2019, quan en van néixer 1.722 i 1.881, respectivament.Unes xifres que evidencien queha tingut incidència en la natalitat, una rebaixa de 159 el 2020 i 113 el 2021. Sigui com sigui, Sabadell és una de la desena de municipis de la comarca que registren una pèrdua dels naixements, mentre que als altres augmenten -Gallifa és l'únic que no varia-. De les, a més de Sabadell, a Sant Cugat han crescut els naixements respecte al 2020, mentre que a Rubí, Terrassa i Cerdanyola han baixat.L'any 2021 van néixeral Vallès Occidental, cosa que representa una disminució delrespecte al 2020, i unrespecte al 2019, l'any previ al coronavirus. La taxa bruta de natalitat se situa en 7,7 nascuts vius per cada 1.000 habitants, una de les xifres més baixes en la sèrie històrica comarcal.Aquesta caiguda en la xifra de naixements dels anys 2021 i 2020 reflecteix l', però també s'ha de situar en un context de descens de la natalitat de les últimes dècades causat, per una banda, per la disminució delen edat reproductiva i, per l'altra, per l'd'aquesta població. És a dir, hi ha menys dones en les edats més fecundes (de 25 a 39 anys) -entre el 2009 i el 2022 respecte al període anterior, de 2000 a 2009-, tenen menys fills i més tard.Espanya, de fet, presenta una fecunditat que se situa entre les més baixes i tardanes dins del context dels països occidentals, per sota de l'anomenat, establert en 2,1 fills per dona. Al Vallès Occidental, l'índex conjuntural de fecunditat és d'1,28 fills per dona l'any 2021, i l'edat de tenir-los se situa en 32,7 anys.A la resta del país, la majoria de comarques catalanes (25) han registrat un descens del nombre de naixements l'any 2021, a altres 15 va augmentar i a la Noguera es va mantenir igual que l'any anterior. Si es comparen les dades amb el 2019, noméshan augmentat el nombre de naixements. I en l'àmbit de la demarcació de Barcelona, sis comarques l'incrementen respecte al 2020 i la resta baixen. El Vallès Occidental se situa entre les que presenten una caiguda moderada, només per sobre del Vallès Oriental (-0,1%) i molt per sota del Berguedà (-9,9%), el Moianès (-5,7%), el Bages (-3,7%) i el Barcelonès (-2,8%). Laés de les més elevades del país, només per sota de l'Alt Penedès (8,3), l'Anoia (8,1) i Osona (7,9).