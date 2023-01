L'Auditori Municipal de Badia es bateja amb el nom del Mago Pop

. Aquesta és la nova denominació de l'equipament de, que s'ha inaugurat aquest dilluns de la mà de l'artista. Un acte d'inauguració que ha servit per reivindicar el municipi, i el seu talent artístic, com les arrels de Díaz a la localitat.Díaz ha agraït al consistori el reconeixement i ha recordat que sobre aquest escenari va fer els: “He passat moltes hores aquí”. L'alcaldessa de la localitat,, ha afirmat que "és una manera de retornar-li la generositat que té amb nosaltres” i ha reivindicat Badia com a mostra que "el, l'excel·lència i la cultura estan molt presents".Una descoberta del nom que ha vingut acompanyada d'un espectacle, en el qual han pres part persones molt lligades a l'il·lusionista com, la primera directora de teatre, o, un avi del poble que li va despertar la passió per la màgia fent-li trucs en un bar quan era un nen. Així com,, amic de la infància de Díaz; l'humoristai els cantantsMenor, també amiga de la infància de Díaz, ha estat la mestra de cerimònies d'un acte que, a través de la pantalla, també ha comptat amb, entre d'altres, l'entrenador del, i el jugador blaugrana, veí de la població, S. Precisament, durant aquest acte, s'ha donat a conèixer que el Mago Pop farà unaper a la, tot i que sense precisar la quantitat.Aquest bateig té el seu origen en el ple municipal de juliol, quan es va aprovar fer-ho, perquè Antonio Díaz és "eli un orgull per a tota la ciutadania ". S'ha convertit en. Va saltar a la fama el 2013 a través d'un programa propi al canal Discovery Max. Aquell mateix any va estrenar, que va assolir una xifra rècord de 800.000 espectadors. El 2017 va crear, que també va acumular més èxits.Entre els reconeixements, més enllà d'aquest de la seva població natal, va seri aquestamb una adaptació de Nada es imposible, després que la pandèmia ho ajornés