L'exregidor del PP Esteban Gesa, candidat dels populars a Sant Joan Despí

El que va ser regidor, i líder, delseràdel proper mes de maig. Però no serà l'alcaldable dels populars a la capital vallesana sinó que es presenta com a candidat a. Gesa ha canviat la localitat del Vallès Occidental per la del Baix Llobregat.El popular ho ha explicat en un vídeo al seu compte d'Instagram, en el qual ha assenyalat que han muntat una carpa de la formació "la primera com a candidat". D'aquesta manera,, després que abandonés el PP de Sabadell el novembre de 2021 perqué es pogués dur a terme una renovació interna del partit.Tornarà a repetir en uns comicis, després de tres participacions a Sabadell. Va ser. A la cita electoral de 2011 anava a les llistes amb Alfredo Vega i va ser el 2015 i 2019 quan va liderar els populars . El maig de 2015 -venia del millor resultat dels blaus a la ciutat el 2011-i fa quatre anys no va aconseguir representació.Precisament, a la població baixllobregatina hi arriba amb la tasca de. El 2019 l'únic representant no va repetir. La ciutat la comanada la socialista Belén García, la primera alcaldessa de la història que té la localitat. Va accedir al càrrec fa una mica més de dos anys, després que el titular, Antonio Poveda, renunciés. Poveda va ser batlle durant 15 anys.