un dispositiu d'un centenar d'agents dels Mossos d'Esquadra , format per ARRO, policia administrativa i agents de seguretat ciutadana, ha fet una macrobatuda a Waka Sabadell. L'operació ha acabat amb la identificació de 906 persones i 11 denúncies. Aquesta batuda, però, sota la falsa bandera de la "seguretat ciutadana" , busca criminalitzar el jovent treballador de la ciutat, situant-lo com a responsable de les múltiples violències sistèmiques que ocorren a la discoteca, ignorant que, en realitat, n'és el blanc principal.cal rebobinar i agafar perspectiva. Concretament, i des de fa temps, Sabadell gira l'esquena al jovent de la ciutat. La privatització de l'espai públic és a l'ordre del dia, obligant-nos a pagar per poder accedir a una terrassa d'un bar o a qualsevol establiment del carrer. Quan intentem defugir aquest model i busquem alternatives no consumistes per socialitzar, l'Ajuntament respon militaritzant places i carrers, incrementant-ne la vigilància i la presència policial (sobretot després de la pandèmia), i consegüentment, la intimidació, identificació i persecució al jovent (quasi sempre amb criteris classistes i racistes).pels joves és una expressió d'un problema estructural de la ciutat: la manca d'espais (en general) pel jovent. Dit d'una altra manera, el problema no és que no puguem sortir de festa, és que no tenim cap lloc propi on puguem reunir-nos, on puguem crear comunitat, arrelar-nos a la ciutat i teixir vincles. El problema és el model de ciutat dormitori del PSC, que ens ignora sistemàticament.per criminalitzar-nos i normalitzar la militarització de l'oci nocturn, que en el cas de Waka es fa més que evident. En aquest cas, els culpables no són els joves treballadors que hi van, els culpables són Emergen-Disc SL, empresa que gestiona la discoteca; la patronal de l'oci nocturn de Catalunya, que els ofereix cobertura legal i jurídica; la Generalitat, Interior i la subdirecció General d'Espectacles Públics i Activitats, que els manté la llicència regulada per la Llei d'Espectacles de Catalunya; el PSC de Sabadell, que no ha fet res per generar alternatives a Waka -únic referent d'oci per a masses joves de la ciutat- i que ignora el tema, escudant-se en què forma part del terme municipal de Sant Quirze del Vallès. I la solució, òbviament, no demana enviar-hi 100 Mossos a les tres de la matinada. De fet, després d'aquest dispositiu repressiu, la discoteca continuarà forrant-se i inculcant cultura masclista i racista.Per nosaltres la resposta és clara: cal tancar Waka, una discoteca privada que fomenta un model d'oci consumista, masclista, racista i homòfob, profundament classista, basat en l'explotació laboral i l'explotació laboral infantil, que col·labora amb l'extrema dreta i que ens violenta setmana rere setmana.De fet, cal assegurar que el jovent de Sabadell tenim accés a espais propis, espais autogestionats on puguem trobar-nos, créixer i desenvolupar-nos col·lectivament; espais de suport mutu; espais per generar consciència i organització. En definitiva, espais propis pel jovent, controlats i administrats per nosaltres mateixos que permetin generar moviment juvenil, que permetin generar contrapoder. I hem de tenir clar que això no arribarà per mitjà de cap institució, ni Ajuntament ni Generalitat, amb interessos antagònics als nostres. Únicament podrem bastir aquesta alternativa a través de l'organització juvenil, que asseguri l'obertura, manteniment i defensa d'aquests espais, que planti cara a la criminalització del jovent, així com a la privatització i militarització dels carrers., construïm l'alternativa!