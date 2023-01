Els usuaris d'FGC posen un notable alt a la «nova» línia Barcelona‑Vallès

ha fet públics els resultats d'una enquesta als usuaris de la, que valoren amb unel nou servei, que es va posar en marxa el passat 9 de desembre . L'enquesta es va fer tot just un mes després de la implementació dels canvis, entre el 9 i el 12 de gener.Els aspectes millor valorats pels usuaris són l', lai l'entrada en servei de. Aquestes millores han tingut un impacte positiu en eldels trens en l'hora punta del matí, que ha disminuït un 30% , segons dades de la companyia: la setmana abans de la implantació del nou servei arribava a uni, amb els primers dies, baixa fins alde mitjana.També ha augmentat la demanda respecte a l'any 2021: les setmanes anteriors a les millores, l'increment era del, i després, del. Les places ofertades, per la seva banda, han augmentat unFGC també dona alguns indicadors de qualitat que al 2022 han estat molt elevats, com per exemple la(98%) i l'índex dedel servei (per sobre del 97%).El president de Ferrocarrils, Antoni Segarra , ha destacat que aquests resultats mostren l'alt grau de satisfacció dels usuaris amb les millores implantades, i "ens confirmen que anem en la bona direcció": una ofertaper fomentar l'ús del transport públic i una mobilitat més sostenible.