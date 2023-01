El desplegament de Mossos al Waka és un operatiu general per erradicar les drogues i les armes a l'oci nocturn

Policia administrativa

L', desplegat la matinada de dissabte alamb prop d'un centenar d'efectius -, que es troba a Sant Quirze del Vallès, s'ha justificat per ser una l'oci nocturn.Així ho ha explicat el director de la policia catalana,, aquest diumenge en una entrevista al Via Lliure de RAC 1. Ha dit que "pot ser quei fem un escorcoll per detectar si hi ha drogues, armes blanques, o el que s'escaigui", però no només en aquesta sala també en d'altres de Catalunya.El fet que fos al local vallesà ha estat per fets produïts darrerament que, ha manifestat, igual que en. En aquest sentit, Ferrer ha apuntat que el 2022, el local va acumularper delictes de danys, lesions, robatoris i furts , entre d'altres "S'havia de fer un dispositiu d'una mica més de pressió per donar aquest missatge que", ha expressat.El director dels Mossos ha resumit que es tracta "d'un" i que aquesta imatge d'agents en indrets amb oci nocturn, encara que serà. Ha matisat que "no és per acusar ningú sinó per", crear un espai segur a l'entorn d'aquest tipus de locals.Ferrer ha subratllat que "no és la primera vegada" que es duu a terme i ha posat l'exemple de desplegaments similars a la-carrers Almogàvers i Marina-. A més, també ha apuntat que al Waka es va feri ha recordat que fa pocs mesos van sancionar la propietat per incomplir la normativa laboral