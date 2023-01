Construiran una residència d'estudiants de la UAB al Parc de l'Alba

Un sector del, a Cerdanyola del Vallès, s’ha reservat per a la construcció d’unaque donarà servei a la-es troba a prop del campus-. Serà una parcel·la dei amb una edificabilitat de 14.474,28 metres quadrats de sostre.Una construcció que ha arribat després que l’Institut Català del Sòl () hagi venut aquesta superfície a l’empresa, que hi invertirà 45 milions d’euros i ha pagatper aquests terrenys. L’arribada d’aquesta residència, tal com ha apuntat l’Incasòl, suposarà “activitat econòmica i social al nou barri”.I és que en aquesta àrea està previst que s'hi faci el Centre Direccional i, de fet, a l'estiu es va donar el tret de sortida a la primera fase de comercialització d'una part del Parc de l'Alba. En total, hi ha un espai dedisponibles.Urbania, amb presència a Espanya, Portugal i Brasil, compta amb. De fet, a la Península Ibérica hi té projectades unes 3.000 habitacions.